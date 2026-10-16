ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σούπερ διπλό για τους ερυθρόλευκους κόντρα στη Μαρσέιγ

Μεγάλος Ολυμπιακός, πέρασε με 1-0 από τη Μασαλία και βρίσκεται στην κορυφή της League Phase του Europa League με δυο νικες σε ισάριθμους αγώνες. Με «χρυσό» σκόρερ τον Έσε στο 42΄, οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση της Μαρσέιγ στο «καυτό» Βελοντρόμ και πανηγύρισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώθηκαν στον περιορισμό του ενθουσιασμού των γηπεδούχων. Παρά την ανωτερότητα, την κατοχή μπάλας και τις πολλές στατικές φάσεις, η Μαρσέιγ δεν δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Ορτέγκα, ο οποίος απέκρουσε την βολίδα του Αμπντάλα στο 38΄. Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο του κόρνερ, ο Τσικίνιο σέντραρε από αριστερά και ο Σαντιάγκο Έσε με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 42΄!

Στην ιδανικότερη στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ, αξιοποιώντας τη μοναδική ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ολυμπιακός βίωσε πολύ έντονη πίεση, με τον Ρέτσο να σώζει βέβαιο γκολ με τρομερή προβολή στο 59΄. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ορτέγκα, που ήταν «φύλακας άγγελος» για την εστία του Ολυμπιακού, όσες φορές χρειάστηκε κι έτσι η ελληνική ομάδα πέτυχε μια πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μεϊτέ, Αμπντάλα - Ρέτσος, Μπρούνο

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μπρούνο Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Έμερσον (62΄ Ουλίσες Γκαρσία), Αγουάρ, Μεϊτέ, Ναντί (62' Χαρίτ), Γκόμες (75΄ Μουμπανιά), Αμπντελί, Αμπντάλα (80΄ Κοντογκμπιά), Μοπέι (62΄ Γκουϊρί), Παϊσάο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (73΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σαλιακας, Έσε, Πουέρτα (67΄ Φρόιλερ), Ζότα (73΄ Φορτούνης), Τσικίνιο (80΄ Γκουστάβο Σα), Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ (67΄ Αρμάντο Γκονζάλες)

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτοιμα άλλα τρία πορίσματα για ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες - Δεκάδες οι έρευνες, καμία καταδίκη μέχρι σήμερα για στημένους αγώνες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Πάφος FC στο Μπέργκαμο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι στο «Stadion Celje» μετά τη λήξη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη