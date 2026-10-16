Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Μεγάλος Ολυμπιακός, πέρασε με 1-0 από τη Μασαλία και βρίσκεται στην κορυφή της League Phase του Europa League με δυο νικες σε ισάριθμους αγώνες. Με «χρυσό» σκόρερ τον Έσε στο 42΄, οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση της Μαρσέιγ στο «καυτό» Βελοντρόμ και πανηγύρισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώθηκαν στον περιορισμό του ενθουσιασμού των γηπεδούχων. Παρά την ανωτερότητα, την κατοχή μπάλας και τις πολλές στατικές φάσεις, η Μαρσέιγ δεν δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Ορτέγκα, ο οποίος απέκρουσε την βολίδα του Αμπντάλα στο 38΄. Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο του κόρνερ, ο Τσικίνιο σέντραρε από αριστερά και ο Σαντιάγκο Έσε με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 42΄!

Στην ιδανικότερη στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ, αξιοποιώντας τη μοναδική ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ολυμπιακός βίωσε πολύ έντονη πίεση, με τον Ρέτσο να σώζει βέβαιο γκολ με τρομερή προβολή στο 59΄. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ορτέγκα, που ήταν «φύλακας άγγελος» για την εστία του Ολυμπιακού, όσες φορές χρειάστηκε κι έτσι η ελληνική ομάδα πέτυχε μια πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μεϊτέ, Αμπντάλα - Ρέτσος, Μπρούνο

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μπρούνο Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Έμερσον (62΄ Ουλίσες Γκαρσία), Αγουάρ, Μεϊτέ, Ναντί (62' Χαρίτ), Γκόμες (75΄ Μουμπανιά), Αμπντελί, Αμπντάλα (80΄ Κοντογκμπιά), Μοπέι (62΄ Γκουϊρί), Παϊσάο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (73΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σαλιακας, Έσε, Πουέρτα (67΄ Φρόιλερ), Ζότα (73΄ Φορτούνης), Τσικίνιο (80΄ Γκουστάβο Σα), Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ (67΄ Αρμάντο Γκονζάλες)