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Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Άγγιξε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη Γαλλία, όμως λύγισε στο φινάλε η ομάδα του Χρήστου Κόντη

Πολύ κοντά σε έναν πολύτιμο βαθμό έφτασε ο ΟΦΗ στη Γαλλία απέναντι στη Ρεν, αλλά λύγισε στο 89' από το γκολ του Αΐτ Μπουντλάλ. Η Ρεν επικράτησε με 2-1 των Κρητικών, κάνοντας την ανατροπή στο β' μέρος κι ενώ η ελληνική ομάδα μέχρι το 76' κρατούσε το προβάδισμα με το γκολ του Φούντα. Ο Ναγκιντά στο 76' έφερε το ματς στα ίσια.

Η κρητική ομάδα «πάγωσε» το «Ροαζόν Παρκ» στο 10ο λεπτό, με τον Ταξιάρχη Φούντα να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά, μετά από σέντρα ακριβείας του Αθανασίου. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν ν' απαντήσουν άμεσα και στο 16' βρέθηκαν μία ανάσα από την ισοφάριση. Το δοκάρι, όμως, σταμάτησε το σουτ του Αλ-Ταμαρί έξω από την περιοχή.

Πίεσαν οι γηπεδούχοι στη συνέχεια για να μην τους βρει το ημίχρονο πίσω στο σκορ, αλλά με σωστή αμυντική τακτική η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να μη χάσει το προβάδισμα που είχε πάρει στο ξεκίνημα με το πολύ όμορφο γκολ του Φούντα.

Η πίεση των παικτών της Ρεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Ες προσπάθησε είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα, ωστόσο, οι Κρητικοί είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους κι εύκολα ή, δύσκολα δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να κάνουν τη μεγάλη φάση μπροστά στα καρέ του Χριστογεώργου.

Το ασφυκτικό... πρέσινγκ των παικτών της Ρεν απέδωσε καρπούς στο 76ο λεπτό, όταν ο Ναγκιντά με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσια, τη στιγμή που δύο λεπτά νωρίτερα ο ΟΦΗ είχε χάσει «χρυσή» ευκαιρία με τους Αϊτόρ και Νους για να «κλειδώσει» το παιχνίδι.

Κι ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία, στο 89' ο Αΐτ Μπουντλάλ με σουτ μέσα από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Γάλλους, γράφοντας το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Κίτρινες: Αΐτ Μπουντλάλ, Καμαρά - Κρίσμανιτς

Οι ενδεκάδες:

ΡΕΝ (Φρανκ Ες): Σαμπά, Φρανκόφσκι (79' Ρέινολντς), Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι (78' Σισέ), Ρονζιέ (67' Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67' Ντοσού), Λεπόλ, Ταμαρί (77' Σουμαρέ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68' Κωστούλας), Ντίκμαν (83' Γκονζάλεθ), Φούντας (46' Αποστολάκης), Κόντρο (68' Αϊτόρ), Κρίζμανιτς, Νικολάου, Νους (80' Θεοδοσουλάκης), Πούγγουρας

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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