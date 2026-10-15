Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, με την αδελφή του, Έλμα Αβέιρο, να εκτιμά πως το ενδεχόμενο επιστροφής του είναι αυτή τη στιγμή λιγότερο πιθανό από εκείνο της αποχώρησής του.

Σε εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου την Τετάρτη (14/10), η Έλμα Αβέιρο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 41χρονος επιθετικός στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας και δεν έκρυψε την απαισιοδοξία της, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

«Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει παρά να επιστρέψει. Νομίζω ότι και οι δύο, τόσο ο Κριστιάνο όσο και ο προπονητής, Ζόρζε Ζεσούς, έχουν πληγωθεί. Είναι μια κατάσταση που βίωσαν οι ίδιοι, όχι εγώ. Μιλάω εκ μέρους του αδελφού μου. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν μείνει στάσιμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν γνωρίζω, είναι πολύ περίπλοκο. Όταν νιώθεις ότι σε έχουν προδώσει, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στην κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ εξέφρασε, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά της για τη στάση που θεωρεί ότι κρατούν οι συμπατριώτες του απέναντι στην προσφορά του στην εθνική ομάδα, τονίζοντας πως θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση για όσα έχει πετύχει.

«Το συναίσθημά μου είναι η θλίψη, γιατί δυστυχώς οι Πορτογάλοι ξεχνούν όσα έχουν ήδη γίνει και θεωρούν ότι τα πράγματα θα έπρεπε πλέον να γίνονται διαφορετικά. Δεν έχω λόγια. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τον αδελφό μου να περνάει κάτι τέτοιο. Είναι ένας από τους ανθρώπους που αξίζουν λιγότερο από όλους να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

sport-fm.gr