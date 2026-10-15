Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

Εξ αρχής ήταν δεδομένο ότι η Αταλάντα είναι η πιο δύσκολος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει η Πάφος FC στη League Phase του Conference League κι αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη, με την ιταλική ομάδα να κερδίζει με 3-1 στο Μπέργκαμο, σε αγώνα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Πόσο δύσκολη θα ήταν η βραδιά φάνηκε πολύ νωρίς για το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, καθώς πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με τον Ρασπαντόρι με συρτή μπαλιά να βρίσκει τον Ελμάς που με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Αταλάντα συνέχισε να είναι πιεστικοί και στο 18’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ρασπαντόρι να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Ζαλέφσκι σε μαρκάρισμα από τον Μπρούνο. Η Πάφος FC είχε κραυγαλέα ευκαιρία στο 24’ με τον Λέλε να είναι άστοχος στο τετ α τετ με τον Καρνεζέκι, για να έρθει στο 44’ το τρίτο τέρμα για την Αταλάντα, με δράση στον Σκαμάκα (3-0).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυμός έπεσε, όμως έγινε ακόμη περισσότερο επιθετικός μονόλογος για την Αταλάντα που επιδίωκε να πετύχει κι άλλα τέρματα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς όσες προσπάθειες ολοκλήρωσε είτε κατέληξαν στον Μαγιέσκι, είτε έφυγαν εκτός στόχου. Και κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 89’ ο Μπιέλ βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο στυλ έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Καρνεζέκι για να διαμορφωθεί το τελικό 3-1. Στο 90+3' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Ελμάς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος του παιχνιδιού



87' - ΓΚΟΛ. 3-1. Ο Μπιέλ βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο στυλ νίκησε τον Καρνεζέκι

76'- Σουτ του Ντε Κετελάρε έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

72' - Μετά από κόρνερ ο Σκαμάκα έκανε την κεφαλιά, που έφυγε σε κόρνερ

72' - Ωραιος συνδυασμός από τους γηπεδούχους, τελευταία στιγμή ο Σούνιτς πρόλαβε τον Σκαμάκα

49' - Σωτήρια απέκρουση από τον Μαγέσκι , στο σουτ του Ζαλέφσκι

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

44' ΓΚΟΛ. 3-0. Όμορφος συνδυασμός από τους παίκτες της Αταλάντα, με τελικό αποδέκτη τον Σκαμάκα που με ιδανικό πλασέ ανεβάζει τον δείκτη του σκορ

41'- Σουτ του Μπιέλ, πέφτει κι αποκρούει ο Καρνεζέκι

38' - Μπαλιά από τον Σέμα, κεφαλιά του Λελέ δεν ήταν στον στόχο

31'- O Σκαμάκα γύρισε έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ, με τον Μαγιέσκι να διώχνει

24' - Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC, o Mπιέλ έβγαλε ωραία μπαλιά στον Λελέ που βρέθηκε φάτσα με τον Καρνεζέκι όμως το πλασέ του έφυγε έξω

18' '- ΓΚΟΛ. 2-0. Ο Ρασπαντόρι εκτελεί στην αριστερή πλευρά της εστίας του Μαγιέσκι, ο οποίος έπεσε από τη δεξιά

17'- H μπάλα στήνεται στην άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Ζαλέφσκι

15' - Ο Ρασπαντόρι, από το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ, ο Μαγιέσκι απογειώθηκε και έδιωξε σε κόρνερ

1' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μόλις στην πρώτη επιθετική προσπάθεια η Αταλάντα ανοίγει το σκορ. Μετά από συρτή μπαλιά του Ρασπαντόρι, ο Ελμάς με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Ζαπακόστα, Κρίστενσεν (80' Ιντέλε), Κολάσιντας, Μπερνασκόνι, Γκαετάνο, Πάσαλιτς (67' Έντερσον), Ελμάς, Ρασπαντόρι (21' Ντε Κετελάρε), Ζαλέφσκι (67' Σάμαρτντζιτς), Σκαμάκα.

ΠΑΦΟΣ: Mαγιέσκι, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ (37' Σέμα), Μαέ, Μπρούνο (46' Koρέια), Κίνα (46' Μπρίτο), Σούνιτς, Πέπε (69 ' Γκούγκα), Ντράγκομιρ, Μπιέλ, Λέλε (69' Άντερσον)

*Στο 50' για διαμαρτυρίες δέχθηκε κίτρινη ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

ΣΚΟΡΕΡ: 1' Ελμάς, 18' πέν. Ρασπαντόρι, 44΄ Σκαμάκα / 89' Μπιέλ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άνταμ Λάντεμπεκ (Σουηδία)

VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)