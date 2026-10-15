Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Ο Χάρι Κέιν και η Μπάγερν Μονάχου έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Άγγλο επιθετικό να ετοιμάζεται να παραμείνει στους Βαυαρούς μέχρι το 2029.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για τους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την επισημοποίησή του. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι άνθρωποι της Μπάγερν βρίσκονται στο στάδιο διευθέτησης των εγγράφων, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.

Με αυτή την εξέλιξη, οι πρωταθλητές Γερμανίας δείχνουν τη διάθεσή τους να διατηρήσουν για τα επόμενα χρόνια ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά τους όπλα, με τον Κέιν να αποτελεί κεντρικό κομμάτι των αγωνιστικών τους σχεδίων.

sport-fm.gr