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Φρένο στην Μπάγερν από την Άουγκσμπουργκ, θρίλερ με νικήτρια τη Λεβερκούζεν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νίκες για Στουτγκάρδη, Ουνιόν και Αμβούργο

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Την ίδια ώρα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-3 απέναντι στη Μάιντς, σε ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και διαρκείς ανατροπές.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Άουγκσμπουργκ, πληρώνοντας τα αμυντικά της λάθη και την έλλειψη συγκέντρωσης σε κρίσιμα σημεία. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο έκτο δευτερόλεπτο, έπειτα από σοβαρό λάθος του Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής.

Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Σαϊμπάρι στο 50ό λεπτό και τον Μπράουν στο 80ό. Ωστόσο, η Άουγκσμπουργκ δεν επέτρεψε στους Βαυαρούς να πάρουν τη νίκη, κρατώντας το 2-2 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και υποχρεώνοντάς τους σε απώλεια βαθμών.

Θρίλερ με επτά γκολ και νικήτρια τη Λεβερκούζεν

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της αγωνιστικής, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε εκτός έδρας με 4-3 της Μάιντς, επιβεβαιώνοντας την επιθετική της δυναμική.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εντυπωσιακά στο ματς και προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άντριχ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, ενώ ο Σικ διεύρυνε το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Μάιντς, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσι, ο οποίος σκόραρε στο 33ο και στο 45ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα και πήγαν στα αποδυτήρια με το 2-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν ανέκτησε τον έλεγχο και χτύπησε δύο φορές μέσα σε δέκα λεπτά. Ο Κουάνσα στο 55ο λεπτό και ο Ντιαμπί στο 65ο έδωσαν ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στις «ασπιρίνες». Η Μάιντς μείωσε προς το τέλος με τον Χόλερμπαχ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα.

Διπλό της Στουτγκάρδης, νίκη για την Ουνιόν - Σπουδαίο πέρασμα του Αμβούργου

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Στουτγκάρδη συνέχισε νικηφόρα, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας της Πάντερμπορν. Τα γκολ των Σαμπό και Φρούριχ έκριναν την αναμέτρηση υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η Ουνιόν Βερολίνου, από την πλευρά της, πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Έλβερσμπεργκ, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπούρτσου στο 81ο λεπτό.

Τέλος, σε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό παιχνίδι στη Χόφενχαϊμ, το Αμβούργο πήρε τη νίκη με 3-2 εκτός έδρας, δείχνοντας ότι έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει μια καλύτερη πορεία στη φετινή Bundesliga.

sport-fm.gr

 

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