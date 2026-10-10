Λοσάδα: «Το σημαντικό είναι ότι μείναμε αήττητοι»

Ικανοποιημένος από τη νίκη σε βάρος της Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα (1-3), ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα μας. Κάναμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα τέρματα, είχαμε επιλογές στον πάγκο και αυτό μας κάνει δυνατούς και ανταγωνιστικούς μεταξύ μας! Η ομάδα μας είναι έτοιμη και κτίζει αυτοπεποίθηση. Σε αυτές τις μάχες έχεις την υποχρέωση να νικήσεις! Το σημαντικό είναι ότι μείναμε αήττητοι ως σύνολο και είμαστε κοντά στους υπόλοιπους. Έχουμε χρόνο να βελτιώσουμε τα υπόλοιπα του παιχνιδιού μας».

Όσον αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος, είπε: «Η διακοπή για εμάς ήταν σαν νερό μέσα στην έρημο, χρειαζόμασταν ανάσες. Είχαμε ευκαιρία να επιστρέψουν αρκετοί παίκτες, επέλεξα αυτή την ενδεκάδα, γιατί κάποιοι παίκτες δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν περισσότερα λεπτά μέσα στο γήπεδο. Τέτοια παιχνίδια ανοίγουν στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου χρειάζονται αποφάσεις. Κρατήσαμε κάποιους παίκτες, για να έχουμε κάποιους παίκτες με φρέσκα πόδια. Τα παιδιά θα είναι καλύτερα τις επόμενες εβδομάδες, ενώ θα έχουμε λιγότερο ρίσκο για τους τραυματισμούς. Θα έχω περισσότερες επιλογές, θα είναι δύσκολο, όμως αυτή είναι η δουλειά μου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στις προπονήσεις».