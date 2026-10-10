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Σημαντική άνοδος στο ATP ranking για Τσιτσιπά με την πορεία του στο Shanghai Masters

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά την πρόκριση στους «32» του Shanghai Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε το όνομά του να ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη.

Το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη και καθαρή νίκη επί του Λουτσιάνο Νταρντέρι, με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ιταλού μετά από 1 ώρα και 17 λεπτά αγώνα και να προκρίνεται στους «32» του Rolex Shanghai Masters!

Η πορεία του 28χρονου πρωταθλητή στο 1000άρι τουρνουά της Κίνας, του έχει επιτρέψει να αναρριχηθεί στον πίνακα της παγκόσμιας κατάταξης και να κερδίσει μερικές σημαντικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος πριν τη διοργάνωση της Σανγκάης βρισκόταν στο Νο. 43 του κόσμου, ενώ πλέον, μετά τις νίκες του στους δύο πρώτους γύρους του τουρνουά βρίσκεται στο Νο.38 του ATP ranking!

Μάλιστα, κόντρα στον Τέιλορ Φιρτζ θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να προκριθεί στους «16» του Shanghai Masters, αλλά και να «εκτοξευτεί» ακόμη περισσότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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