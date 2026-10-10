Η Πορτογαλία τιμώρησε τον Ρονάλντο με προσωρινό αποκλεισμό και κινεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον του

Ο… εμφύλιος στην εθνική Πορτογαλίας συνεχίζεται, με τη διαμάχη ανάμεσα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλιμακώνεται και να παίρνει πλέον σοβαρές διαστάσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας προχωρά στην επιβολή προσωρινού αποκλεισμού στον CR7 από την εθνική ομάδα, με αφορμή την αδικαιολόγητη αποχώρησή του από την αποστολή, λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League.

Παράλληλα, πρόκειται να κινήσει επείγουσα πειθαρχική διαδικασία εναντίον του, εξετάζοντας τόσο τη συμπεριφορά του όσο και τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παραθύρου των εθνικών ομάδων.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στο στρατόπεδο της Πορτογαλίας, με την υπόθεση να αποκτά πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής εσωτερικής διαφωνίας.