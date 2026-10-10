Στα χνάρια του Μάντζιου ο Λοσάδα!

Σε νέο ρόλο στον Απόλλωνα ο Λεωνίδας Κονομής στον αγώνα απέναντι στην Krasava Ένωση Νέων στο «Αμμόχωστος», για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Ο 25χρονος άσος αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας, θέση στην οποία τον χρησιμοποίησε ο Άκης Μάντζιος στα πρόσφατα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου.,

Ο Αργεντίνος κόουτς είδε με ικανοποίηση τον παίκτη του να ανταποκρίνεται επιτυχώς στη συγκεκριμένη θέση και τον προτίμησε αντί του Σιήκκη, καθώς και του Γκασπάρ, ο οποίος πιθανότητα δεν είναι πλήρως έτοιμος.