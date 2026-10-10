Με Καρίγιο η ενδεκάδα του Παπαδόπουλου
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές του Ελλαδίτη τεχνικού
Έτοιμος να επιστρέψει στις επιτυχίες ο ΑΠΟΕΛ.
Η ομάδα της πρωτεύουσας αντιμετωπίζει στις 19:00 τη Νέα Σαλαμίνα, με στόχο το δεύτερο τρίποντο στη τρέχουσα περίοδο. Ο Παπαδόπουλος, που δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας, δεν έχει στη διάθεση του τον Λαΐφη, ενώ επέστρεψαν στη δράση οι Μαντσίνι, Μαρκίνιος και Καρίγιο.
Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Καρίγιο, Σάστρε, Τζούρισιτς, Μπαράκ, Μπακασέτας, Λημνιός, Ντάλσιο, Πεδρόσο.