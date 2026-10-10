Με Μπράουν βασικό και Κονομή στα δεξιά ξεκινάει ο Λοσάδα
ΓΗΠΕΔΟ
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Δειτε πώς παρατάσσει την ομάδα του ο Ερνάν Λοσάδα για τον σημερινό αγώνα με την krasava Ε.Ν.Υ.
Έχοντας περισσότερα βασικά «όπλα» στην αποστολή σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα, επέλεξε για τον σημερινό αγώνα απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ στο «Αμμόχωστος» το ακόλουθο σχήμα:
Κουν, Κονομής, Αϊβού, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Ασουνσάο, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Ασορό, Τόμας.
Την αποστολή συμπληρώνουν οι Στυλιανού, Όζμπολτ, Ζήνωνος, Σιήκκης, Εσκρίτσε, Μπαλογιάννης, Γκασπάρ, Λιούμπιτς, Ούγκμπο.