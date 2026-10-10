Έκανε σεφτέ κόντρα στη Φιορεντίνα η Τζένοα

Σεφτέ στη φετινή Serie A έκανε η Τζένοα που νίκησε στην έδρα της με 2-1 τη Φιορεντίνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής και πρώτης μετά τη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Έτσι, έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και είναι στη 17η θέση, ισοβαθμώντας τόσο με τους «βιόλα», όσο και με τις Μόντσα, Πάρμα, Τορίνο και Ουντινέζε που έχουν όμως ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πάρα πολύ δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκαν στο 7' με τον Όσμαγιτς, ενώ στο 15' ο Μεσίας έδωσε στην Τζένοα προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η Φιορεντίνα ανέβασε την απόδοσή της μετά τη μία ώρα αγώνα και μείωσε στο 73' με το αυτογκόλ του Βάσκες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και προσπάθησαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης χωρίς όμως επιτυχία και έτσι η Τζένοα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη.

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική:

Σάββατο 10/10

Τζένοα-Φιορεντίνα 2-0

(7' Όσμαγιτς, 15' Μεσίας - 73' αυτογκόλ Βάσκες)

Ίντερ-Πάρμα (19:00)

Νάπολι-Φροζινόνε (21:45)

Κυριακή 11/10

Κόμο-Ρόμα (13:30)

Λάτσιο-Μόντσα (16:00)

Λέτσε-Μπολόνια (16:00)

Σασουόλο-Μίλαν (19:00)

Κάλιαρι-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 12/10

Αταλάντα-Βενέτσια (19:30)

Τορίνο-Ουντινέζε (21:45)