Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στο... ρελαντί ο Εθνικός, «συγκάτοικοι» στη 2η θέση ΑΣΙΛ, Ένωση, Δόξα

Οδοστρωτήρας ο Εθνικός «σκόρπισε» με 5-0 τη ΜΕΑΠ σε αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Κατηγορίας και έχει το απόλυτο με εννέα βαθμούς!

Η ομάδα της Άχνας είναι η μόνη αλάνθαστη στο πρωτάθλημα.

Στη 2η θέση ακολουθούν με εφτά βαθμούς η Ένωση, ο ΑΣΙΛ και η Δόξα, που επικράτησαν της Αγίας Νάπας (1-2), του Ηρακλή Γερολόλακκου (2-0) και του Χαλκάνορα (3-4), αντίστοιχα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τον αγώνα ΠΑΕΕΚ - Ακρίτας που ξεκινάει στις 19:00. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ερμής 0-1

ΜΕΑΠ – Εθνικός Άχνας 0-5

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος 0-0

Αναγέννηση – Διγενής Μ. 1-3

Χαλκάνορας – Δόξα 3-4

Αγία Νάπα – Ε.Ν.Π. 1-2

ΑΣΙΛ – Ηρακλής 2-0

Σήμερα

19:00

ΠΑΕΕΚ – Ακρίτας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εθνικός 9

ΑΣΙΛ 7

Ένωση 7

Δόξα 7

Ερμής 6

ΑΠΕΑ 5

Σπάρτακος 4

Διγενής Μ. 4

Ηρακλής Γ. 4

ΠΑΕΕΚ 3

ΑΕΠ 3

Ακρίτας 1

Αγίας Νάπα 1

Χαλκάνορας 1

ΜΕΑΠ 1

Αναγέννηση Δερ. 0.