Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στο... ρελαντί ο Εθνικός, «συγκάτοικοι» στη 2η θέση ΑΣΙΛ, Ένωση, Δόξα
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνεχίζει να οδηγά την κούρσα μόνος ο Εθνικός Άχνας.
Οδοστρωτήρας ο Εθνικός «σκόρπισε» με 5-0 τη ΜΕΑΠ σε αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Κατηγορίας και έχει το απόλυτο με εννέα βαθμούς!
Η ομάδα της Άχνας είναι η μόνη αλάνθαστη στο πρωτάθλημα.
Στη 2η θέση ακολουθούν με εφτά βαθμούς η Ένωση, ο ΑΣΙΛ και η Δόξα, που επικράτησαν της Αγίας Νάπας (1-2), του Ηρακλή Γερολόλακκου (2-0) και του Χαλκάνορα (3-4), αντίστοιχα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τον αγώνα ΠΑΕΕΚ - Ακρίτας που ξεκινάει στις 19:00. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ερμής 0-1
ΜΕΑΠ – Εθνικός Άχνας 0-5
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος 0-0
Αναγέννηση – Διγενής Μ. 1-3
Χαλκάνορας – Δόξα 3-4
Αγία Νάπα – Ε.Ν.Π. 1-2
ΑΣΙΛ – Ηρακλής 2-0
Σήμερα
19:00
ΠΑΕΕΚ – Ακρίτας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εθνικός 9
ΑΣΙΛ 7
Ένωση 7
Δόξα 7
Ερμής 6
ΑΠΕΑ 5
Σπάρτακος 4
Διγενής Μ. 4
Ηρακλής Γ. 4
ΠΑΕΕΚ 3
ΑΕΠ 3
Ακρίτας 1
Αγίας Νάπα 1
Χαλκάνορας 1
ΜΕΑΠ 1
Αναγέννηση Δερ. 0.