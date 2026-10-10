Krasava ΕΝΥ - Απόλλων 1-3: Ζορίστηκε αλλά «έπιασε» ΑΕΚ και ΑΕΛ στη 2η θέση!

Τα βρήκε σκούρα ο Απόλλωνας απέναντι στην Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, ωστόσο, κατάφερε τελικά να φύγει νικητής από το «Αμμόχωστος» (1-3), σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Οι κυανόλευκοι δυσκολεύτηκαν πολύ απέναντι σε ένα πολύ καλό σύνολο, που είδε στα μάτια τον μεγάλο του αντίπαλο!

Ο Ασουνσάο έβαλε σε θέση οδηγού τον Απόλλωνα στο 38’, τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ντε Λούκας, με τον Γκασπάρ στο 80’ και τον Ροντρίγκεζ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετυχαίνουν το δεύτερο και τρίτο γκολ.

Με τη νίκη αυτή ο Απόλλωνας έπιασε στη δεύτερη θέση την ΑΕΚ και την ΑΕΛ, ενώ η Ε.Ν.Υ. παρέμεινε στον πάτο χωρίς βαθμό.

Μόνο στο… φινάλε!

Ένα πρώτο ημίχρονο που θα ξεχαστεί γρήγορα διεξήχθη στο «Αμμόχωαστο». Ωστόσο, έστω και αν δεν πρόσφερε θέαμα και καλές ενέργειες, στο τέλος του πρώτου μέρους σημειώθηκαν δύο γκολ, με δράστες τους Ασουνσάο (38’) και Ντε Λούκας (42΄). Οι κυανόλευκοι παρουσιάστηκαν νωθροί και άτονοι, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά στην καλοστημένη άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι ήταν πολύ διαβασμένοι. Μια ατομική ενέργεια του Ασουνσάο ήταν αρκετή για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Λοσάδα, το οποίο όμως έχασε λίγα λεπτά αργότερα από τον Ντε Λούκας, που ισοφάρισε σε 1-1.

«Μίλησε» ο Γκασπάρ

Διαφορετική ήταν η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να έχουν καλύτερες επιθετικές προσπάθειες και να είναι απαιτητικές. Με το καλημέρα (49’) οι γηπεδούχοι, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Κιάκο, το σουτ του οποίου απέκρουσε δύσκολα ο Κουν, ενώ και η επόμενη πολύ καλή στιγμή ανήκε στην πλευρά της Ε.Ν.Υ, με το επικίνδυνο σουτ του Κάμους στο 72’. Ο Απόλλωνας βελτιώθηκε μετά το 70’ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ευκαιρία με τον Όζμπολτ στο 75ο λεπτό όταν το σουτ του αποκρούστηκε από τον Κατελάρη! Με τον Λοσάδα να βάζει στον αγώνα και τους Λιούμπιτς και Εσκρίτσε, ο Απόλλωνας έγινε πιο επιθετικός. Έτσι, στο 80’, μία από τις αλλαγές του και συγκεκριμένα ο Γκασπάρ σκόραρε ένα δύσκολο γκολ από διαγώνια θέση, βάζοντας τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Παρά τις προσπάθειες της Ε.Ν.Υ για την ισοφάριση, ο Ροντρίγκεζ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, σημείωσε με σουτ και τρίτο γκολ για την ομάδα του, με το 3-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρηση:

Τέλος της αναμέτρησης (1-3).

90+4' Ο Ροντρίγκεζ από κοντά με πλασέ αυξάνει τον δείκτη του σκορ για την ομάδα του.

80' ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα με τον Γκασπάρ (1-2)! Ασίστ του Ροντρίγκεζ στον Γκασπάρ, ο οποίος από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

75' Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα, με τον Όζμπολτ από κοντά να κάνει το σουτ και τον Κατελάρη να διώχνει.

72' Διαγώνιο σουτ από τον Κάμους, η μπάλα μόλις έξω.

62' Σουτ από τον Βέισμπεκ η μπάλα έξω.

-Διαφορετική η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να έχουν πολύ καλές επιθετικές ενέργειες.

58' Σουτ από το Μπόατενγκ η μπάλα άουτ.

56' Κεφαλιά του Ασόρο, η μπάλα πήρε κατεύθυνση παράλληλα με την εστία και έδιωξαν οι αμυντικοί.

49' Μεγάλη φάση για την Ένωση Νέων Ύψωνα, με τον Κιάκο να βγαίνει μόνος απέναντι από τον Κουν, να κάνει το σουτ και τον Γερμανό να διώχνει δύσκολα! Ενώ ο παραμόνευε παίκτης της Ε.Ν.Υ, ο Μαλεκκίδης έδιωξε στη συνέχεια τον κίνδυνο.

-Διπλή αλλλαγή για τον Λοσάδα, με τους Όζμπολτ και Γκασπάρ να παιρνούν στο παιχνίδι.

-Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

42' ΓΚΟΛ, 1-1 με υπογραφή Ντε Λούκας! Σουτ από τον Μπόατενγκ, εκπληκτική απόκρουση από τον Κουν, αλλά ο Ντε Λουκας που καραδοκούσε σκόραρε με δυνατό σουτ από κοντά!

38' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνα;! ο Ασουνσάο πήρε την κατάσταση στα χέρια του και σκόραρε! Με ατομική προσπάθεια έξω από την περιοχή και αφού πέρασε δύο παίκτες, έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χριστοδούλου!

-Νωθρός και ακίνδυνος μέχρι τώρα ο Απόλλωνας, δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν ούτε μία φορά.

-Δυσκολεύεται ο Απόλλωνας να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη περιοχή. Κλείνει καλά τους χώρους η E.N.Y.

-Δέκα λεπτά στην αναμέτρηση, χωρίς τη μεγάλη φάση.

Άρχισε το παιχνίδι:

KRASAVAΕ.Ν.Υ.: Χριστοδούλου, Κατελάρης, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Κιάκος (85′ Παπαστυλιανού), Μπόατενγκ, Πάρντο (85′ Κιντιγιά), Παπαφώτης (68' Παναγίδης), Μπαχάσα (57′ Κάμους), Ταμπέκου, Μπρομπέι (57′ Μούντνικ).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Κονομής, Αϊβού (46' Γκασπάρ), Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (73' Εσκρίτσε), Ασουνσάο, Βέισμπεκ (73' Λιούμπιτς), Ροντρίγκες, Ασορό, Τόμας (46' Όζμπολτ).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

ΣΚΟΡΕΡ: 42' Ντε Λούκας /38' Ασουνσάο, 80' Γκασπάρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32' Αϊβού, 63' Ασουνσάο, 90+3' Μπόατενγκ/46' Μπρομπέι, 89' Ταμπέκου.

Α' Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας