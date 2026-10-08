Συγκλονιστική ανάρτηση Μέσι για το «αντίο»: «Ήδη μου λείπει η εθνική - Μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο»!

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας με την εθνική Αργεντινής, φορώντας για τελευταία φορά τη γαλανόλευκη φανέλα της και γνωρίζοντας την αποθέωση στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ»!

Ο Pulga έστειλε το μήνυμά του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας λόγο για ένα απίστευτο ταξίδι και τονίζοντας ότι γνωρίζει ότι το κάθε βήμα που έκανε ήταν το σωστό, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συμπαίκτες-προπονητές, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον θρυλικό Μαραντόνα!

Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι:

«Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει η γαλανόλευκη φανέλα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο.Υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή με μία μόνο ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε -ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το είχα περισσότερο ανάγκη.Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των φίλων μου, καθώς και όλων των συμπαικτών και προπονητών -μαζί με τα επιτελεία τους- με τους οποίους συνεργάστηκα. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, ο οποίος έφτασε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και ο οποίος, όπως λέω πάντα, μας βοηθούσε -τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας όσο και από τον ουρανό- σε κάθε βήμα που κάναμε.

Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, που σεβάστηκαν πάντα τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στη χώρα μου κάθε φορά που ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό: Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα τολμούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα φτάναμε ως εδώ».

sport-fm.gr