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Ο Ρονάλντο αποθέωσε τον Μέσι: «Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα - Έχεις όλο τον σεβασμό μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, γράφοντας ένα σχόλιο κάτω από τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Αργεντινός μετά από την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική του ομάδα.

Ο Λιονέλ Μέσι έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του με την εθνική Αργεντινής, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τους συμπατριώτες του στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες!

Ο Pulga έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλά με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, σε σχόλιο που έκανε κάτω από το post!

Απευθυνόμενος στον Μέσι, ο Πορτογάλος σταρ τόνισε ότι δημιούργησε μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, προσθέτοντας ότι έχει κερδίσει τον απεριόριστο σεβασμό του!

«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά». έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο.

sport-fm.gr 

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