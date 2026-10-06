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Νοκ άουτ μέχρι τον Γενάρη ο Σαλεμάκερς

ΓΗΠΕΔΟ

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Tραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο

Πλήγμα με τον Αλέξις Σαλαμάκερς στη Μίλαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των «ροσονέρι» τη Δευτέρα, ο διεθνής Βέλγος μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τον ερχόμενο Γενάρη λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο.

«Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ο Αλέξις Σαλεμάκερς υποβλήθηκε σε συμπληρωματικές εξετάσεις στον δεξιό αστράγαλο, τον ίδιο στον οποίο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το 2024 για την αντιμετώπιση κατάγματος του έσω σφυρού. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο αστράγαλος, μετά τον πρόσφατο τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση, έχει χάσει τη σταθερότητά του στην περιοχή όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη χειρουργική επέμβαση. Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη εξειδικευμένη αξιολόγηση, προκειμένου να καθοριστεί η καταλληλότερη θεραπευτική πορεία», ανέφερε η σχετική ενημέρωση των Μιλανέζων.

Ο Σαλεμάκερς αναμένεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση.

Τη φετινή σεζόν, ο Σαλεμάκερς έχει ξεκινήσει βασικός μόλις σε δύο από τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Serie A.

sport-fm.gr

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