To τελευταίο ματς του Μέσι θα παίζει live σε κάθε σταθμό τρένου στην Αργεντινή!

Σε ρυθμούς… Λιονέλ Μέσι κινείται όλη η Αργεντινή! Τα ξημερώματα, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που πάτησε το πόδι του στον πλανήτη, δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική του ομάδα.

Στο «Μονουμεντάλ», σχεδόν 100 χιλιάδες κόσμος θα περιμένει να δει για μια τελευταία φορά τον «pulga» να υπερασπίζεται τη χώρα του. Αλλά και πόσα ακόμη εκατομμύρια ανθρώπων, εκτός του γηπέδου.

Στην Αργεντινή υπάρχει η στόχευση, ο κάθε ένας άνθρωπος να παρακολουθήσει το «τελευταίο τάνγκο» του Μέσι. Γι’ αυτό και ο αγώνας θα μεταδίδεται live σε κάθε σταθμό τρένου σε ολόκληρη τη χώρα! Ώστε, ο καθένας να μην χάσει λεπτό, είτε πηγαίνοντας στη δουλειά του, είτε γυρνώντας από αυτή, είτε πάει οπουδήποτε…

sport-fm.gr