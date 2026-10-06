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Έδεσε Ραφίνια έως το 2030 η Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν το... κουνάει από το Καμπ Νου

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για το επίσημο της επέκτασης του συμβολαίου του Ραφίνια με την Μπαρτσελόνα, η οποία έδεσε τον Βραζιλιάνο σταρ έως το καλοκαίρι του 2030!

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ολοκληρωθεί και εντός της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση, με τους Καταλανούς να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια υπόθεση που απασχολούσε το τελευταίο διάστημα τον κόσμο των «μπλαουγκράνα».

Το συμβόλαιο του 29χρονου ολοκληρωνόταν το 2028, όμως, η Μπαρτσελόνα επιβράβευσε τον Ραφίνια που στο πρώτο διάστημα της σεζόν ήταν, με διαφορά, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Ευρώπης.

Και αυτό διότι σημείωσε 14 γκολ (!) στα πρώτα οκτώ παιχνίδια, ενώ συνολικά με την ομάδα του Χάνσι Φλικ μετράει 89 γκολ και 62 ασίστ σε 185 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ισάριθμα σούπερ καπ και ένα κύπελλο Ισπανίας.

sport-fm.gr

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