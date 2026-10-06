H... αναβάθμιση διαπιστώθηκε με το καλημέρα!

Η πορεία της Εθνικής ομάδας σε αυτή τη σειρά των τεσσάρων παιχνιδιών για το Nations League, μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική, παρόλο που με λίγη προσοχή, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους από τους εφτά βαθμούς.

Η εικόνα είναι όμως αυτή που άφησε υποσχέσεις, με το συγκρότημα του Απόστολου Μάντζιου να δείχνει πως έχει δυνατότητες. Η... αναβάθμιση με την έλευση του Μάρκους Έντουαρνς, διαπιστώθηκε με το καλημέρα, με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, να σκοράρει δύο γκολ σε αυτό το οδοιπορικό, σε τέσσερις αγώνες με το εθνόσημο. Και ήταν άτυχος και σε πολλές φάσεις, σημαδεύοντας τα δοκάρια.

Ειδικά αυτό με την Αρμενία, ήταν... ζωγραφιά και απόδειξη της ποιότητας που τον συνοδεύει. Αφήσε πολλές υποσχέσεις η παρουσία του και έτοιμος να ηγηθεί...

Κρίστοφερ