ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H... αναβάθμιση διαπιστώθηκε με το καλημέρα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δύο γκολ σε τέσσερις αγώνες, είναι καλός απολογισμός από τον Μάρκους Έντουαρντς.

Η πορεία της Εθνικής ομάδας σε αυτή τη σειρά των τεσσάρων παιχνιδιών για το Nations League, μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική, παρόλο που με λίγη προσοχή, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους από τους εφτά βαθμούς.

Η εικόνα είναι όμως αυτή που άφησε υποσχέσεις, με το συγκρότημα του Απόστολου Μάντζιου να δείχνει πως έχει δυνατότητες. Η... αναβάθμιση με την έλευση του Μάρκους Έντουαρνς, διαπιστώθηκε με το καλημέρα, με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, να σκοράρει δύο γκολ σε αυτό το οδοιπορικό, σε τέσσερις αγώνες με το εθνόσημο. Και ήταν άτυχος και σε πολλές φάσεις, σημαδεύοντας τα δοκάρια.

Ειδικά αυτό με την Αρμενία, ήταν... ζωγραφιά και απόδειξη της ποιότητας που τον συνοδεύει. Αφήσε πολλές υποσχέσεις η παρουσία του και έτοιμος να ηγηθεί...

Κρίστοφερ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΕθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο... Κύπριος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ετοιμάζεται να προκαλέσει χαμό τον Γενάρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λιονέλ Μέσι, το τελευταίο τανγκό με την Αργεντινή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η Μπάγερν θέλει τον Κουντέ, εναλλακτική ο Αραούζο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Γιάνικ Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ιντερ, Μίλαν, Λάτσιο και Αταλάντα για τον Κιέζα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα η UEFA για περιστατικό στο ματς Ιρλανδία-Ισραήλ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

BINTEO: Τα δύο τέρματα της Εθνικής μας επί της Λετονίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

H EuroLeague απέρριψε την πρόταση του ΝΒΑ - Προχωρά σε αύξηση με 24 ομάδες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καιρός να... πυροβολήσουν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νοκ άουτ μέχρι τον Γενάρη ο Σαλεμάκερς

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ένα παράπονο, δικαιούνται να το έχουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μακάμπι έρχεται στην Κύπρο με οπαδούς: Μέχρι 5.000 φίλαθλοι στο «Σπύρος Κυπριανού» και νέα σύσκεψη στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Ενοποιημένα Σχολεία»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έδεσε Ραφίνια έως το 2030 η Μπαρτσελόνα!

La Liga

|

Category image

«Δεν πρέπει να αφήνεται ούτε καν περιθώριο για σκιές, παρερμηνείες ή υπόνοιες επηρεασμού»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη