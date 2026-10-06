Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Ενοποιημένα Σχολεία»

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στην «Παγκόσμια Συμμαχία Ηγεσίας για τη Συμπερίληψη» και της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος «Ενοποιημένα Σχολεία», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 12:30, η δεύτερη συνάντηση των 22 Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η συνάντηση θα σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης χρονιάς υλοποίησης του τετραετούς προγράμματος και θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων Σχολείων να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές, καθώς και να συζητήσουν και να προγραμματίσουν τις δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη νέα σχολική χρονιά 2026 - 2027.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και της συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα «Ενοποιημένα Σχολεία» υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και στοχεύει στην προώθηση ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού πλαισίου, όπου κάθε μαθητής και μαθήτρια θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά, να συνεργάζεται και να αισθάνεται ότι αποτελεί ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας.

Μέσα από κοινές αθλητικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα θα δημιουργεί ευκαιρίες για ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, προάγοντας τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως και έχει αποδείξει τον θετικό του αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη, στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και στη δημιουργία ενός πιο αποδεκτού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η δεύτερη χρονιά του προγράμματος θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία σχολείων και κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, όπου η διαφορετικότητα θα αποτελεί δύναμη και κάθε άτομο θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να συνεργάζεται, να αγωνίζεται και να διακρίνεται.

Με τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα σχολικό περιβάλλον όπου όλοι έχουν θέση, όλοι έχουν φωνή και όλοι μπορούν να συμμετέχουν!

Μαζί δημιουργούμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, προς όφελος όλων!