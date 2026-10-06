ΚΟΠ και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συνεργάζονται για το Ασφαλές Παιχνίδι

Η ΚΟΠ στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συμμετέχει και φέτος στην εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Ασφαλές Παιχνίδι.

Για τον πιο πάνω σκοπό, η ΚΟΠ αποφάσισε να αφιερώσει την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του παικτών και του κοινού ευρύτερα για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Σε όλους τους αγώνες, οι ποδοσφαιριστές θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με φανέλες για την εβδομάδα ενημέρωσης και θα μεταφέρουν επίσης ενημερωτικό πανό.