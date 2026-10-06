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Το ψάχνει για... επιπλέον Έντουαρτς η ΚΟΠ - Σχόλιο για Εφετείο και ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντικές τοποθετήσεις εκ μέρους της ΚΟΠ

Τεράστια ικανοποίηση στην ΚΟΠ για τα τελευταία αποτελέσματα της Εθνικής μας, καθώς αφ' ενός δείχνει βελτίωση και αφετέρου μπορεί να ελπίζει στην διάκριση. Ο πρόεδρος της επιτροπής εθνικών ομάδων Φώτης Φωτίου παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα αλλά και στο Εφετείο. 

Τα σχετικά αποσπάσματα: 

Για το χθεσινό παιχνίδι: «Τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε στους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο για τη μεγάλη νίκη που κάναμε χθες και τη παρουσία που είχαμε σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Οι τελευταίες 15 μέρες ήταν δύσκολες με αυτό το νέο format, αλλά στο τέλος πανηγυρίσαμε μία μεγάλη νίκη χθες βράδυ, τόσο εμείς όσο και ο λιγοστός κόσμος.»

Για τον Έντουαρντς: «Πρώτα απ’ όλα να πω η νίκη πάει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, πάντα αυτοί που σκοράρουν παίρνουν τα εύσημα, είχε δύο δοκάρια και στην Λετονία, όμως δεν μας ήθελε εκείνο το βράδυ η μπάλα, όλα τα παιδιά δείχνουν μεγάλη θέληση και πάθος για να πάρουν την νίκη. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο το πάθος για την νίκη. Ήταν ένα στοίχημα για εμάς να επαναφέρουμε αυτή την εθνική συνείδηση. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε τον Έντουαρντς, γίνεται μία καλή δουλειά από το τμήμα σκάουτινγκ για να μπορούμε να φέρουμε καλούς παίκτες για να αγωνιστούν στην εθνική μας».

Αν υπάρχουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις: «Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις τις ψάχνουμε και σύντομα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα».

Για την πρόοδο που βλέπουμε στην Εθνική: «Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και το επιτελείο, εμείς δίνουμε τα πάντα για να μπορούμε να δουλεύουμε στις καλύτερες συνθήκες. Υπάρχουν σίγουρα πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά κάνουμε την προσπάθεια και είναι πλέον καλύτερες οι συνθήκες στην Εθνική αλλά και στις Ελπίδων».

Για την απόφαση του Εφετείου: «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δουλεύουμε για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη νέα προεδρία, διαβεβαίωσε και τον πρόεδρο της ΑΕΛ ότι γίνονται αλλαγές και πρέπει να δοθεί χρόνος για να μπορεί να γίνει ότι καλύτερο για το ποδόσφαιρο».

Για το αν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις ΑΕΛ-ΚΟΠ: «Ήταν παρών ο Πρόεδρος, εγώ και ο Τεχνικός Διευθυντής, αυτό δείχνει ότι η ΚΟΠ δεν αμελεί καμία ομάδα, έχουμε καθημερινή επαφή με τον πρόεδρο της ΑΕΛ και προσπαθούμε να κάνουμε σωστές αλλαγές για να γίνουμε καλύτεροι».

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