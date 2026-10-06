Ένα παράπονο, δικαιούνται να το έχουν...

Οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος και της αναμέτρησης με τη Λετονία, στις διάφορες τους τοποθετήσεις, στάθηκαν στην παρουσία ή καλύτερα στην απουσία του κόσμου από το γήπεδο.

Σίγουρα, η Δευτέρα δεν είναι βολική μέρα, ούτε όμως βολικές μέρες δείχνει διάθεση να στηρίξει την Εθνική.

Περιμένουν πολύ περισσότερη στήριξη, παίκτες και τεχνική ηγεσία, από ότι οι περίπου 3000 που ήταν το βράδι της Δευτέρας στο ΓΣΠ, σε ένα σημαντικό αγώνα.

Ελπίζουν πάντως πως, στις επόμενες συναντήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην Κύπρο, η προσέλευση θα πολλαπλασιαστεί και οι νίκες τους πανηγυρίζονται με κόσμο και όχι σε άδειες κερκίδες.

Κρίστοφερ