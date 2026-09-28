ΒΙΝΤΕΟ: O Μέσι έφτασε τα 76 γκολ με εκτελέσεις φάουλ

Μπορεί η Ίντερ Μαϊάμι να έχασε με 2-1 από την Κολούμπους Κρου για το MLS, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι χάρισε μια ακόμη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ και μάλιστα από πολύ πλάγια θέση.

Ο Αργεντινός άσος έφτασε πλέον τα 76 γκολ από χτυπήματα φάουλ στην καριέρα του και απέχει μόλις δύο από τον πρώτο, τον Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος στην καριέρα του από το 1988 ως το 2009 είχε 78 γκολ με εκτελέσεις φάουλ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν αγωνίστηκε πάντως σε ανάλογα υψηλό επίπεδο με τον Αργεντινό έχοντας παίξει ελάχιστα στην Ευρώπη με Βαλένθια και Αζαξιό και περνώντας το υπόλοιπο της καριέρας του στην Βραζιλία και για λίγο σε Ιαπωνία και Σαουδική Αραβία.

Από τα πιο γνωστά ονόματα της λίστας των κορυφαίων σκόρερ με εκτελέσεις φάουλ, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο είχε 72 γκολ και είναι πέμπτος, ο αείμνηστος Σίνισα Μιχαΐλοβιτς είναι έβδομος με 67, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένατος με 63, ο Ζίκο δέκατος με 62, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ενδέκατος με 61, ο τερματοφύλακας Ροζέριο Σένι δωδέκατος με 59. Στο Top 15 είναι ο επίσης ο Ροναλντίνιο (13ος με 57) και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (15ος με 53).

Πηγή: sport-fm.gr