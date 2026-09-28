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Βοζίνια: «Εάν μπορούσα θα επέλεγα τη ζωή που είχα πριν»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ νιώθει ανήμπορος να διαχειριστεί την έντονη προσοχή που του έφερε η φήμη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Βοζίνια σταμάτησε την Ισπανία, που κατέκτησε τελικά το τρόπαιο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι, όπως έκανε και με τη Σαουδική Αραβία χάρη στις εξαιρετικές του αποκρούσεις, βοηθώντας το Πράσινο Ακρωτήρι να φτάσει στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.  

Ωστόσο, ο 40χρονος τερματοφύλακας νιώθει ανήμπορος να διαχειριστεί την έντονη προσοχή που του έφερε η φήμη.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, ένα σύμπλεγμα νησιών κοντά στις δυτικές ακτές της Αφρικής με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκων, έφτασε αναπάντεχα στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, προτού ηττηθεί με 3-2 από την Αργεντινή.

Ο Βοζίνια, υποψήφιος για το βραβείο Yashin (για τον καλύτερο τερματοφύλακα της χρονιάς), έχει γίνει παγκόσμιος αστέρας, με τον αριθμό των ακολούθων του στο instagram να εκτοξεύεται από τις 56.000 στα 28 εκατομμύρια.

«Έχω χάσει την ηρεμία και τη γαλήνη μου. Δεν έχω πια καθόλου ιδιωτική ζωή», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Observer.

«Πηγαίνω σε ένα εστιατόριο και πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί μου ή να μου ζητήσει αυτόγραφο. Ή, ακόμα χειρότερα, κάποιος με βιντεοσκοπεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό», πρόσθεσε.

Η οικογένειά του έχει επίσης επηρεαστεί, καθώς θαυμαστές εμφανίζονται καθημερινά στο σπίτι της μητέρας του στο Πράσινο Ακρωτήρι:

«Δεν είμαι εκεί, οπότε δεν μπορώ να τους βοηθήσω», είπε ο Βοζίνια, ο οποίος έφυγε από την πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας Τσάβες για να ενταχθεί στη χιλιανή Κόλο Κόλο τον Ιούλιο.

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν διάσημοι αλλά βλέπουν μόνο τη θετική πλευρά αυτής της πραγματικότητας. Για να είμαι ειλικρινής, αν μου πρότειναν να διαλέξω ανάμεσα στη ζωή που έχω σήμερα και τη ζωή που είχα πριν, θα επέλεγα εκείνη που είχα πριν».

 

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