To πρόγραμμα της ΑΕΚ στη διακοπή - Δύο φιλικά, το ένα κόντρα στον Απόλλωνα

Σε αδράνεια διάρκειας 24... ημερών μπαίνει -και- η ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται στην κορυφή, πάει στην διακοπή με ηρεμία και αισιοδοξία, ενώ στους ποδοσφαιριστές παραχωρήθηκε άδεια. Μετά το παιχνίδι της Παρασκευής (18/09) κόντρα στην Ομόνοια 29Μ, η τεχνική ηγεσία έδωσε άδεια στους ποδοσφαιριστές. Η επόμενη συνάντηση για προπόνηση, ορίστηκε την Πέμπτη, 24/09.

Μάλιστα, η ΑΕΚ διευθέτησε δύο φιλικά ώστε οι παίκτες να διατηρηθούν σε εγρήγορση. Το πρώτο θα διεξαχθεί την Κυριακή (27/09) κεκλεισμένων των θυρών, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Το επόμενο, θα είναι κόντρα στον Απόλλωνα στη Λάρνακα, ανοικτό για το κοινό.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, με την επανέναρξη αναμένεται πως το οπλοστάσιο του Σεγιές θα είναι γεμάτο!