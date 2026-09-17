Μπέκαμ για Μέσι: «Πρέπει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, κανείς στα 39 του δεν έκανε όσα εκείνος στο Μουντιάλ»

Το Campeones Cup με 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ κατέκτησε η Ίντερ Μαϊάμι, που είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή -ποιον άλλον- τον Λιονέλ Μέσι. Ο GOAT είχε συμμετοχή και στα δύο τέρματα, αφού σκόραρε και μοίρασε ασίστ, ενώ έφτασε και τα 100 γκολ με την ομάδα του MLS.

Μετά το τέλος του αγώνα και της απονομής, ο εκ των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε την άποψή του πως ο Αργεντινός θα πρέπει να κατακτήσει την 9η Χρυσή Μπάλα τον επόμενο μήνα.

«Ο Μέσι θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε μια απίστευτη χρονιά πέρυσι. Επηρέασε το Μουντιάλ με τον τρόπο που το έκανε. Δεν υπάρχει κανείς στα 39 του χρόνια που να τα κάνει αυτά και σε αυτό το επίπεδο...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέκαμ.

🚨 David Beckham: "Leo Messi should win the BALLON D'OR.



"He was probably the best player of the World Cup, he had an incredible last year.



"To affect the World Cup, the way he did. There's no one at 39 years old that doing that and at that level..." pic.twitter.com/sJKoJC3vyx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 17, 2026

sport-fm.gr