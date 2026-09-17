Ο Μέσι δεν σταματά να γράφει ιστορία: 49ος τίτλος καριέρας και 100ό γκολ με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στην εντυπωσιακή συλλογή του, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 2-0 της Κρουζ Αζούλ και κατέκτησε το Campeones Cup 2026.

Για τον Αργεντινό σούπερ σταρ αυτός ήταν ο 49ος τίτλος της καριέρας του, ενώ η ομάδα της Φλόριντα πανηγύρισε το πρώτο της τρόπαιο στο Nu Stadium και μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι με τον Κριστιάν «Κίλι» Γκονσάλες στην τεχνική ηγεσία.

Ο Μέσι ήταν για ακόμη μία φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο, έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή και με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Λουίς Σουάρες, άνοιξε το σκορ.

Το συγκεκριμένο γκολ είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν το 100ό του με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Μάλιστα, το πρώτο του γκολ για τον σύλλογο είχε σημειωθεί το 2023 απέναντι στην ίδια αντίπαλο, την Κρουζ Αζούλ, στο Leagues Cup.

Η μεξικανική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει και άγγιξε την ισοφάριση με την κεφαλιά του Γκαμπριέλ Φερνάντες να σταματά στο δοκάρι. Η Ίντερ Μαϊάμι, όμως, «κλείδωσε» τη νίκη στο 81ο λεπτό. Ο Μέσι εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κασεμίρο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0, χαρίζοντας οριστικά το τρόπαιο στους γηπεδούχους.

Η κατάκτηση του Campeones Cup συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί τίτλων της Ίντερ Μαϊάμι μετά την άφιξη του Μέσι το 2023. Προηγήθηκαν το Leagues Cup το 2023, το Supporters' Shield το 2024 και το MLS Cup το 2025, με την ομάδα να κατακτά πλέον τρόπαιο για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. Παράλληλα, το MLS έφτασε τις τέσσερις νίκες στο Campeones Cup απέναντι στη Liga MX, ισοφαρίζοντας τη μεταξύ τους συνολική «μάχη» στη διοργάνωση.

sport-fm.gr