ΠτΔ: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού και διπλασιασμός στήριξης για το 2028

Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της χορηγίας για την προετοιμασία των Κύπριων αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, από €350.000 για το Παρίσι το 2024 σε €700.000.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 40 χρόνια αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, κατά την οποία βραβεύτηκαν προσωπικότητες που προάγουν τη συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό, ο Πρόεδρος είπε ότι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Άρα, δεν είναι υπόσχεση ότι θα το κάνουμε, το κάναμε σήμερα», είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ένα κορυφαίο επιστημονικό όργανο, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Σώματος υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ενσωμάτωσης της επιστήμης στον αθλητισμό».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού.

«Είναι κάτι που λείπει από τη χώρα μας, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τον Αθλητισμό και, ναι, αυτό θα γίνει μέσα και από την ίδρυση Υφυπουργείου Αθλητισμού», είπε.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των αθλητών για τους Αγώνες του Λος Άντζελες, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η χορηγία θα ανέλθει στις €700.000 και ανέφερε ότι το σχετικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Δεν είναι υπόσχεση, είναι προϋπολογισμένο το ποσό, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίναμε το πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι «για τη διακυβέρνησή μας, ο Αθλητισμός αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα» και πως οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τον αθλητισμό «δεν προσεγγίζεται ως οικονομικό έξοδο ή ως λογιστική πράξη, αλλά ως επένδυση στη χώρα μας και στο μέλλον της».

Αναφέρθηκε παράλληλα σε σειρά παρεμβάσεων στον τομέα, μεταξύ των οποίων το εκσυγχρονισμένο σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης μετά το Παρίσι, μέσω του οποίου, όπως είπε, όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, ανεξαρτήτως κατάταξης, εξασφαλίζονται μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.

Μίλησε επίσης για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και τη δημιουργία νέων υποδομών, την εξίσωση των παροχών σε αρτιμελείς και μη αρτιμελείς αθλητές, καθώς και για μέτρα κατά της βίας και τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου στον αθλητισμό.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, χαρακτηρίζοντας την υπογραφή του πρώτου Αθλητικού Πρωτοκόλλου το 1986 ως «μια πράξη μέγιστης εθνικής και κοινωνικής σημασίας». Όπως είπε, η συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό περνά πλέον «σε μια νέα, πιο δυναμική εποχή», μέσα και από τη μετεξέλιξη της διμερούς συμφωνίας σε Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας.

Όπως είπε, οι δεσμοί αυτοί «σφυρηλατήθηκαν ανά τους αιώνες από την κοινή μας ιστορική μοίρα, τις κοινές μας αξίες και την ίδια την εθνική μας συνείδηση», ενώ χαρακτήρισε τον αθλητισμό έναν από τους ισχυρότερους συνεκτικούς ιστούς μεταξύ των δύο χωρών.

«Έναν αρραγή κρίκο, που όχι μόνο κράτησε τις γέφυρές μας ακλόνητες, αλλά -και αυτό είναι το πιο σημαντικό διότι πρέπει να βλέπουμε προς το μέλλον- τις ενισχύει καθημερινώς», είπε.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του Πρώτου Αθλητικού Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου το 1986, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτή έγινε σε μια δύσκολη περίοδο, όταν η Κύπρος προσπαθούσε ακόμη να επουλώσει τις πληγές της τουρκικής εισβολής, και «δεν ήταν συμβολική πράξη, δεν αποτελούσε απλώς μια πράξη αλληλεγγύης», αλλά «μια πράξη μέγιστης εθνικής και κοινωνικής σημασίας».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα «άνοιξε διάπλατα τα στάδιά της, τις υποδομές της, τη μεγάλη της αγκαλιά για να υποδεχθεί τα νιάτα της Κύπρου» και έδωσε στους Κύπριους αθλητές «το δικαίωμα να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να αγωνίζονται στο ανώτατο διεθνές επίπεδο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μετεξέλιξη της διμερούς συμφωνίας σε Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας, το οποίο, όπως είπε, «εγκαθιδρύει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που θέτει τα θεμέλια για μια συνεχή, ανοιχτή και αδιάλειπτη διάδραση».

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας και του κυπριακού λαού προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, ενώ απευθυνόμενος στους αθλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα είπε ότι αποτελούν «πρότυπα για την κοινωνία μας» και κρατούν «άσβεστη τη φλόγα των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού που γέννησε η αρχαία Ελλάδα».

(ΚΥΠΕ/ΘΝΕ)