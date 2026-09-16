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Τον Μάρτιο του 2027 η επιστροφή του Κωνσταντέλια στη δράση

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με την Bild

O Γιάννης Κωνσταντέλιας συστήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στους φίλους της Ντόρτμουντ μέσα από την δυναμική παρουσία του στο ντέρμπι με την Μπάγερν για το γερμανικό Super Cup, όμως όσο ενθουσιασμό έφερε εκείνο το ματς άλλη τόση απογοήτευση έσπειρε το επόμενο.

Ο λόγος για την πρεμιέρα της φετινής Bundesliga που βρήκε τους Βεστφαλούς να υποδέχονται το Αμβούργο, με τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ να παθαίνει ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και να αναγκάζεται να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Το χειρουργείο πήγε καλά όπως ενημέρωσε η BVB και ο «Ντέλιας» έχει αρχίσει ήδη τον αγώνα με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα, με την “Bild” να υποστηρίζει πως εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, βάσει χρονοδιαγράμματος θα μπορέσει να επανέλθει δριμύτερος στη δράση είτε τον Φεβρουάριο (το νωρίτερο) είτε τον Μάρτιο του 2027.

«Νιώθουμε σαν να έχουμε ήδη την επόμενη μεταγραφή μας για τη νέα σεζόν», τόνισε με δηλώσεις του ο Λαρς Ρίκεν, με την τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Ντόρτμουντ να δείχνει πως στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας βλέπουν τη μεταγραφη του ως νέα «εσωτερική» μεταγραφή.

Σημειώνεται πως στην Ντόρτμουντ αποφεύγουν να θέσουν ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει ώστε να μην ασκήσουν πίεση στον παίκτη, με την Bild να υπογραμμίζει πάντως ότι οποιαδήποτε ταχύτερη επάνοδος πριν από τον Φεβρουάριο θα αποτελούσε τεράστια έκπληξη.

sport24.gr

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

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