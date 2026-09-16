Συμφώνησε και υπογράφει το νέο συμβόλαιο με την Ίντερ ο Ντι Μάρκο

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φεντερίκο Ντι Μάρκο πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Ιντερ για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από Αγγλία και Γερμανία.

Ο 27χρονος Ιταλός διεθνής αριστερός μπακ αγωνίζεται στους «νερατζούρι» από το 2021, όταν και αποκτήθηκε από τη Βερόνα, και από τότε είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sky Sports Italia» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, με τον Ντι Μάρκο να έχει ήδη συμφωνήσει να παραμείνει στους Μιλανέζους, υπερδιπλασιάζοντας τις αποδοχές του από τα δύο στα πέντε εκατ. ευρώ.