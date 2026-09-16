Υγιής και χαμογελαστός στο φουλ πρόγραμμα της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για πρώτη φορά από τη βραδιά που υπέστη το επεισόδιο αφυδάτωσης στην έναρξη της League Phase του Champions League, συμμετείχε στην κανονική προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Τις προηγούμενες μέρες έκανε ατομικό, ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς και το έκανε όντας υγιέστατος και χαμογελαστός.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε κάθε πιθανή κι απίθανη εξέταση μετά το επεισόδιο αφυδάτωσης από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League, όλα τα αποτελέσματα ήταν καθαρά και το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη.

sport-fm.gr