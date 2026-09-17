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ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ: Με πίστη και φόρα για το πρώτο τους ευρωπαϊκό βήμα οι Κρητικοί

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΟΦΗ ανοίγει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στο Europa League απέναντι στη Χόφενχαϊμ, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη.

Ο ΟΦΗ ανοίγει απόψε την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο (19:45), σε ένα παιχνίδι που έχει ξεχωριστή σημασία για τον σύλλογο.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη φτάνει στην πρεμιέρα με ανεβασμένη ψυχολογία. Ο ΟΦΗ προέρχεται από το σπουδαίο διπλό με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase περνώντας με εμφατικό τρόπο από τα playoffs, όπου απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με συνολικό σκορ 5-0.

Στο Παγκρήτιο, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να μεταφέρουν την αυτοπεποίθηση από τις τελευταίες τους εμφανίσεις και να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεγάλη εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στα αγωνιστικά, ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου και Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν στην αποστολή οι Σιέλης και Ισέκα, με τον Κύπριο στόπερ να αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Από την άλλη, η Χόφενχαϊμ ταξιδεύει στην Κρήτη έχοντας πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Άνταμ Χλόζεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ, παίρνοντας έτσι ψυχολογική ώθηση πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.

Τελευταία της ευρωπαϊκή παρουσία ήταν τη σεζόν 2024-25, και πάλι στο Europa League, όταν τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase με 9 βαθμούς και ρεκόρ 2-3-3 (11-14).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο.

Χόφενχαϊμ: Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Καμπάκ, Τσουφάλ, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Κοντέ, Λέμπερλε, Ντάγκιμ, Χλόζεκ.

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα

sport-fm.gr

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Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςSuper League

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