Η ιστορική πρεμιέρα της Μπόρνμουθ και η φοβερή παρουσία της Τορένσε

Η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των αναμετρήσεων της εκκίνησης της League Phase του Europa League φυσικά περιλαμβάνει την ιστορική «μάχη» του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, όμως, όπως νιώθουν οι Κρητικοί, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με δυο άλλα κλαμπ.

Η Μπόρνμουθ για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε μια τεράστια δικαίωση της περασμένης σεζόν, στην τελευταία χρονιά της θητείας του Ιραόλα στον πάγκο.

Οι «cherries» κάνουν πρεμιέρα στο «Ανοέτα» απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ και στη Νορβηγία, στην έδρα της Λίλεστρομ, έχουμε κάτι πρωτόγνωρο.

Η Τορένσε, ως Κυπελλούχος Πορτογαλίας, αν και παρούσα στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας, κάνει την αρχή στις δικές της μεγάλες και λαμπερές ευρωπαϊκές κόντρες.

Η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν που πέταξε εκτός Champions League τον Ολυμπιακό, η Κρίσταλ Πάλας κοντράρεται με τη Λεχ Πόζναν μετά την περσινή κατάκτηση του Conference League ως απάντηση στον «υποβιβασμό» που είχε υποστεί, ενώ, η «πληγωμένη» Μαρσέιγ φιλοξενείται από την Μπεσίκτας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης:

Λέφσκι Σόφιας-Ζάλτσμπουργκ (19:45)

ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ

Βικτόρια Πλζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00)

Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν

Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν

Λίλεστρομ-Τορένσε

Μπεσίκτας-Μαρσέιγ

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ

Σέλτικ-Φερεντσβάρος

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