ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ιστορική πρεμιέρα της Μπόρνμουθ και η φοβερή παρουσία της Τορένσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το δεύτερο «πιάτο» της έναρξης της League Phase του Europa League έχει να επιδείξει ιστορικές βραδιές σε «Ανοέτα», Λονδίνο και Νορβηγία.

Η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των αναμετρήσεων της εκκίνησης της League Phase του Europa League φυσικά περιλαμβάνει την ιστορική «μάχη» του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, όμως, όπως νιώθουν οι Κρητικοί, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με δυο άλλα κλαμπ.

Η Μπόρνμουθ για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε μια τεράστια δικαίωση της περασμένης σεζόν, στην τελευταία χρονιά της θητείας του Ιραόλα στον πάγκο.

Οι «cherries» κάνουν πρεμιέρα στο «Ανοέτα» απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ και στη Νορβηγία, στην έδρα της Λίλεστρομ, έχουμε κάτι πρωτόγνωρο.

Η Τορένσε, ως Κυπελλούχος Πορτογαλίας, αν και παρούσα στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας, κάνει την αρχή στις δικές της μεγάλες και λαμπερές ευρωπαϊκές κόντρες.

Η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν που πέταξε εκτός Champions League τον Ολυμπιακό, η Κρίσταλ Πάλας κοντράρεται με τη Λεχ Πόζναν μετά την περσινή κατάκτηση του Conference League ως απάντηση στον «υποβιβασμό» που είχε υποστεί, ενώ, η «πληγωμένη» Μαρσέιγ φιλοξενείται από την Μπεσίκτας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης:

Λέφσκι Σόφιας-Ζάλτσμπουργκ (19:45)

ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ

Βικτόρια Πλζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00)

Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν

Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν

Λίλεστρομ-Τορένσε

Μπεσίκτας-Μαρσέιγ

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ

Σέλτικ-Φερεντσβάρος

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη