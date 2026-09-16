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Τούμπαρε τη Γιαγκελόνια και έκανε ποδαρικό με το δεξί ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρεμιέρα με νίκη για τους ερυθρόλευκους στο Europa League

Με πολύ καλή εμφάνιση σε όλο το 90λεπτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποιώντας ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20΄, αλλά ο Αρμάντο Γκονσάλες στο 43΄ και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84΄ χάρισαν στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την πρώτη του νίκη ως προπονητή του Ολυμπιακού. 

Με πολύ έξυπνη τακτική η Γιαγκελόνια άφησε τον Ολυμπιακό να κρατάει τη μπάλα στα πόδια του και με ένα low block απορροφούσε εύκολα την πίεση, περιμένοντας την ευκαιρία της σε κάποια αντεπίθεση. Πράγματι, στο 19΄ ο Πρέλετς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το δοκάρι «έσωσε» τους «ερυθρόλευκους». Αμέσως μετά, όπως, από λάθος του Ορτέγα έκλεψαν τη οι φιλοξενούμενοι, ο Πρέλετς έβγαλε την ασίστ και ο Σμιτ εκτέλεσε υποδειγματικά για να ανοίξει το σκορ στο 20΄. 

 

Μετά από ένα -λογικό- σάστισμα που κράτησε λιγότερο από ένα δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό, πίεσε και άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Σε μία από αυτές ανάγκασε τον Αμπράμοβιτς σε εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Γκονσάλες. Από το κόρνερ που προέκυψε, οι Ζότα, Ρέτσος κυριάρχησαν κερδίζοντας τις κεφαλιές και η μπάλα έφτασε ξανά στον Γκονσάλες ο οποίος από πολύ κοντά δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει το 1-1 στο 43΄. 

 

Στην κατάλληλη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός είχε φέρει το ματς στα ίσια. Ήταν καλύτερη ομάδα, αναμφισβήτητα, αλλά θα έπρεπε στο β΄ ημίχρονο να είναι πιο προσεκτικός στην αμυντική μετάβαση. Στο 59΄ ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Ζότα, ενώ ένα πολύ σοβαρό λάθος του γκολκίπερ της Γιαγκελόνια, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ο Τσικίνιο στο 72΄. Η πίεση γύρω και μέσα στην περιοχή της Γιαγκελόνια ήταν ασφυκτική όσο το ματς πλησιάζε προς το τέλος. Τον γρίφο έλυσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ! Ο Ουκρανός που είχε μπει ως αλλαγή στο ματς στο 62΄, εκτέλεσε ιδανικά με κεφαλιά τη σέντρα του Φρόιλερ διαμορφώνοντας το 2-1 στο 84΄. Νίκη ουσίας αλλά και ψυχολογίας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος την προσεχή αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στη Μασαλία. (15/10, 22:00). Στις καθυστερήσεις (90+2΄) ο Ρέτσος «σημάδεψε» το δοκάρι.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπρούνο, Έσε - Μοντόια, Βόιτουτσεκ

Οι συνθέσεις: 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (46΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82΄ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (77΄ Μπέιλι), Τσικίνιο (77΄ Πουέρτα), Μαρτίνς, Ζότα, Γκονσάλες (62΄ Γιάρεμτσουκ).

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόια, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ (46΄ Κοζλόφσκι), Κλίνγκε (63΄ Φίντελ), Κονσεϊσάο (87΄ Αγκμπονίφο), Σμιτ, Ιμάθ (63΄ Σιλά), Πρέλετς (75΄ Λοθάνο).

ΑΠΕ

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