ΠΑΟΚ… Ανέστη και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με νέο διπλό στο Περιστέρι!

Χτίζει σερί, περνά από το Περιστέρι και μπαίνει γερά στο κόλπο της τετράδας ο ΠΑΟΚ! Μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον ΟΦΗ, ο «δικέφαλος» βρήκε το αντίδοτο για το πρώτο του «διπλό» στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αφού με γκολ του Ανέστη Μύθου νίκησε για δεύτερη φορά φέτος στην έδρα του Ατρομήτου.

Κακό παιχνίδι στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να δείχνει καλό πρόσωπο, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μπορούσε να αντιδράσει άμεσα η ομάδα του Κέρκεζ, καθώς τέσσερα λεπτά μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Τσέτσιλας υπέδειξε πέναλτι για τους γηπεδούχους, των οποίων το χαμόγελο «έσβησε», αφού μετά από έλεγχο στο VAR, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Στο Αγρίνιο ταξιδεύει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ για να κοντραριστεί με τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, νέα εντός έδρας δοκιμασία για τον Ατρόμητο που θα φιλοξενήσει την Κηφισιά.

Στο μυαλό των κόουτς:

Αλλαγές από τον Ντούσαν Κέρκεζ με το 4-2-3-1 για τον Ατρόμητο. Ο Ντιένγκ στην εστία, με τους Λύρατζη, Μήτογλου, Μάγκνουσον και Ούρονεν στην άμυνα. Ο Καραμάνης και ο Μοτουσαμί οι δυο χαφ, με τον Πνευμονίδη, τον Σερζίνιο και τον Τσούμπερ να κινούνται πίσω από τον Τσαντίλα.

Για τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι διατήρησε και αυτός το 4-2-3-1. Ο Τσιφτσής στα γκολπόστ με Κένι, Ελουστόντο, Κόστα και Τέιλορ στην άμυνα. Γιάκιτς και Ούγκρεσιτς στον άξονα τον Καμαρά μπροστά τους, ενώ στα άκρα ήταν οι Άλι και Χατσίδης πίσω από τον Μύθου.

Το ματς:

Εκκίνηση στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον ΠΑΟΚ να παίρνει μπάλα και να απειλεί στο 4' όταν από εξαιρετικό ανέβασμα και σέντρα του Κένι, ο Καμαρά βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής, έπιασε την κεφαλιά, αλλά αυτή δεν ήταν καλή και έφυγε πάνω από την εστία.

Ο Ατρόμητος εξακολούθησε να πιέζει ψηλά και να κερδίζει πολλές στατικές φάσεις και κόρνερ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Με την συμπλήρωση 20 λεπτών στο ματς ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα. Ήταν ένα από τα πολλά ανεβάσματα του Κένι, ο οποίος στο overlap έκανε το συρτό γύρισμά του στο ύψος του πέναλτι, εκεί όπου με πλασέ, ο Ανέστης Μύθου, έγραψε το 0-1!

Το πλάνο του Ατρομήτου δεν άλλαξε και οι γηπεδούχοι στο 22' απείλησαν με τον Πνευμονίδη να είναι από τα αριστερά της περιοχής, να μην έχει στήριγμα και να δοκιμάζει το σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Τσιφτσής.

Στο 24' ήρθε μια σοβαρή φάση αφού ο Πνευμονίδης βρέθηκε στο έδαφος, εντός περιοχής, έπειτα από διεκδίκηση με τον Κόστα με τον Τσέτσιλα να δείχνει πέναλτι. Ωστόσο ο Κουμπαράκης στο VAR φώναξε τον διαιτητή να κάνει on field review, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση με το 1-0 να παραμένει, καθώς η αρχική απόφαση αναιρέθηκε.

Ο Ατρόμητος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, εξακολουθώντας να πιέζει και να προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ επιχειρούσε μέσω του τρανζίσιον να δημιουργήσει συνθήκες προκειμένου να απλοποιήσει το έργο του και στο 38' ήρθε μεγάλη στιγμή για το 0-2 με τον Καμαρά να βρίσκει τον Κένι που έκανε το overlap και το γύρισμα, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα από όλους και έφυγε άουτ.

Με τον Λύρατζη να φεύγει λόγω ενοχλήσεων από το ματς, δίνοντας τη θέση του στον Μουντέ, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι.Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που μετά από τέσσερα λεπτά στην επανάληψη, βρήκε την πρώτη του τελική με τον Άλι να συγκλίνει από τα αριστερά και να κάνει το σουτ το οποίο μπλόκαρε με άνεση ο Ντιένγκ.

Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγή προσώπων και όχι διάταξης, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να απειλεί ξανά στο 69' με τον Άλι να κάνει ίδια ακριβώς κίνηση και να πλασάρει, αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και εν συνεχεία έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε άψογη διαχείριση του σκορ, την στιγμή που οι παίκτες του Κέρκεζ σε συνεργασία με τις παρεμβάσεις του προπονητή τους έπαιρναν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δίχως να μπορούν να βρουν τον τρόπο για να απειλήσουν με εξαίρεση μια φάση του Ούρονεν ο οποίος σούταρε άουτ.

Η τελευταία φάση του ματς, ανήκε στον ΠΑΟΚ στο 88' όταν ο Ζαφείρης μπήκε από τα αριστερά έκανε ένα όμορφο πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και έφυγε λίγο άουτ με το 0-1 να είναι το τελικό σκορ.

Ατρόμητος(Nτούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης (Μούντες 46’), Ούρονεν, Καραμάνης (Κώτσης 68’), Μουτουσαμί, Σερτζίνιο (Παπαδόπουλος 80’), Τσούμπερ (Περέα 56’), Πνευμονίδης, Τσαντίλας (Τσιλούλης 68’).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (Μπαταούλας 65’), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (Ζαφείρης 58’), Γιάκιτς, Καμαρά (Πέλκας 65’), Άλι (Σανταμαρία 86’), Χατσίδης, Μύθου (Εντιαγέ 65’).

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας

4ος: Κάτοικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Φίτσας

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