Επόμενος σταθμός... Τσέλιε - Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Europa League

Πρώτοι βαθμοί για την ομάδα του Μπεργκ στη League Phase του Europa League. Επόμενος σταθμός η Τσέλιε εκτός έδρας.

Δείτε το πρόγραμμα της Ομόνοιας:

2η αγωνιστική – 15/10, 19:45: Τσέλιε – Ομόνοια

3η αγωνιστική – 22/10, 22:00: Ομόνοια – Μπενφίκα

4η αγωνιστική – 05/11, 19:45: Ναϊμέγκεν – Ομόνοια

5η αγωνιστική – 26/11, 22:00: Γιουβέντους – Ομόνοια

6η αγωνιστική – 10/12, 19:45: Ομόνοια – Σέλτικ

7η αγωνιστική – 21/01, 22:00: Ρεν – Ομόνοια

8η αγωνιστική – 28/01, 22:00: Ομόνοια – Μπεσίκτας