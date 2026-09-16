Επόμενος σταθμός... Τσέλιε - Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Europa League
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι πράσινοι πήραν το πρώτο τρίποντο επικρατώντας της Θέλτα με 1-0
Πρώτοι βαθμοί για την ομάδα του Μπεργκ στη League Phase του Europa League. Επόμενος σταθμός η Τσέλιε εκτός έδρας.
Δείτε το πρόγραμμα της Ομόνοιας:
2η αγωνιστική – 15/10, 19:45: Τσέλιε – Ομόνοια
3η αγωνιστική – 22/10, 22:00: Ομόνοια – Μπενφίκα
4η αγωνιστική – 05/11, 19:45: Ναϊμέγκεν – Ομόνοια
5η αγωνιστική – 26/11, 22:00: Γιουβέντους – Ομόνοια
6η αγωνιστική – 10/12, 19:45: Ομόνοια – Σέλτικ
7η αγωνιστική – 21/01, 22:00: Ρεν – Ομόνοια
8η αγωνιστική – 28/01, 22:00: Ομόνοια – Μπεσίκτας