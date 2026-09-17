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1η αγωνιστική Europa League: Όλα τα αποτελέσματα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πρεμιέρας του φετινού Europa League

Ολοκληρώθηκε το “πρώτο πιάτο” της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, με γκολ και θέαμα σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης.

Η Λιόν πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Άντερλεχτ με 2-1, με τους Νάρτεϋ (8′) και Νακαμούρα (22′) να βάζουν σε θέση οδηγού τους “Λιονέ”, τον Τσβέτκοβιτς να ξαναβάζει τους γηπεδούχους στο ματς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι.

“Λευκή” ισοπαλία για την προσεχή αντίπαλο του ΟΦΗ, στη δεύτερη αγωνιστική, Ρεν, η οποία ταξίδεψε στο Γκρατς για αν αντιμετωπίσει την τοπική Στουρμ, με τις δύο ομάδες να κολλάνε στο μηδέν.

Εύκολο βράδυ για τη Λεβερκούζεν στην BayArena, με τις “ασπιρίνες” να υποδέχονται την Τσέλιε. Το γρήγορο αυτογκόλ του Σέσλαρ στο 15′ έβαλε μπροστά τους Γερμανούς, οι οποίοι “καθάρισαν” την υπόθεση τρίποντο στο 74′ με τον Μεδίνα με το τελικό 2-0.

Μπερ Σεβά και Ντινάμο Ζάγκρεμπ σε ένα φτωχό από θέαμα παιχνίδι αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα , ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε της Άλκμααρ με 1-0 στη βόρεια Αγγλία, με σκόρερ τον Λε Φε στο 66′, ο οποίος δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

  • Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4
  • Ομόνοια – Θέλτα 1-0
  • Μίλαν – Μπενφίκα 0-2
  • Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0
  • Χάποελ Μπερ-Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
  • Ολυμπιακός- Γιαγκελόνια 2-1
  • Άντερλεχτ – Λιόν 1-2
  • Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0
  • Σάντερλαντ – Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

  • Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ
  • ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ
  • Μπεσίκτας – Μαρσέιγ
  • Σέλτικ – Φερεντσβάρος
  • Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν
  • Βικτόρια Πλζεν – Σεν-Σιλουάζ
  • Γιουβέντους – Ναϊμέχεν
  • Λίλεστρομ – Τορένσε
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

  • Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ
  • Αλκμάαρ – Χάποελ Μπερ-Σεβά
  • Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν
  • Τσέλιε – Ομόνοια
  • Λιόν – Κρίσταλ Πάλας
  • Σάλτσμπουργκ – Μίλαν
  • Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Τορένσε – Σάντερλαντ
  • Μπενφίκα – Σέλτικ
  • Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς
  • Θέλτα – Γιουβέντους
  • Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ
  • Γιαγκελόνια – Αραράτ
  • Ναϊμέχεν – Λέφσκι Σόφιας
  • Μαρσέιγ – Ολυμπιακός
  • Ρεν – ΟΦΗ
  • Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας

sport24.gr

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