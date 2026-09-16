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19 συμβόλαια του ΠΑΟΚ στο μικροσκόπιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αποφάσεις που έρχονται για το 2027

Με το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι να έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ να έχει πλέον πάρει την τελική του μορφή, στον ΠΑΟΚ περνούν στο επόμενο σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού. Στην Τούμπα έχουν μπροστά τους έναν μεγάλο αριθμό συμβολαίων που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 2027 και οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν τις πρώτες ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον αρκετών ποδοσφαιριστών.

Μέχρι τώρα δεν είχαν προχωρήσει σοβαρές και επίσημες συζητήσεις για ανανεώσεις, καθώς το βάρος είχε πέσει στη μεταγραφική ενίσχυση και στη δημιουργία του ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι. Πλέον, όμως, οι μεταγραφικές υποθέσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο και δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος ώστε να εξεταστεί ξεχωριστά κάθε περίπτωση.

Στη λίστα βρίσκονται συνολικά 19 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Τάισον, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Μπάμπα, Παβλένκα, Ζανταμαρία, Τσάλοφ, Γιάκιτς, Μπάνζα, Μιχαηλίδη, Εντιαγέ, Καμαρά, Θυμιάνη, Ντιέγκο Κόστα, Μπαλωμένο, Κοσίδη και Μοναστηρλή. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες υποθέσεων, καθώς ορισμένοι αγωνίζονται ως δανεικοί, ενώ η περίπτωση του Τάισον συνδέεται και με το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της καριέρας του.

Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κινηθεί με ενιαία λογική ούτε να επιδιώξει την ανανέωση όλων των συμβολαίων. Κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί με βάση τη σημασία του παίκτη στο αγωνιστικό πλάνο, την ηλικία, τις οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και την πρόθεση του ίδιου για το μέλλον. Για όσους κριθεί ότι αποτελούν μέρος του σχεδιασμού και μετά το 2027, οι πρώτες διερευνητικές επαφές αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

sport-fm.gr

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Super League

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