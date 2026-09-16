Ξανά εκτός από την αποστολή της Ατλέτικο ο Άλβαρες

Ξανά εκτός από την αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χουλιάν Άλβαρες ενόψει του αποψινού (20:00) αγώνα με την Οσασούνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ που στο ξεκίνημα της σεζόν έκανε τα πάντα ώστε να αποχωρήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, αγωνίστηκε σε δύο ματς πρωταθλήματος ως αλλαγή εναντίον της Βιγιαρεάλ και της Αθλέτικ Μπιλμπάο και ως βασικός με τη Λίβερπουλ για το Champions League, όμως, ήταν εκτός από τον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Και αυτό διότι αντιμετωπίζει μια μυϊκή κόπωση το τελευταίο διάστημα και θα χάσει και το αποψινό παιχνίδι, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ντιέγκο Σιμεόνε σε δηλώσεις του: «Από όσα έχω συζητήσει με τους γιατρούς, ο Άλβαρες βρίσκεται ακόμη στην φάση της ανάρρωσης και δεν θα είναι διαθέσιμος».

sport-fm.gr