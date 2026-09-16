Mία... συνήθεια που έγινε λατρεία! 31 κυπριακές σημαίες στην Ευρώπη!

ΘΕΜΑ: Ανδρέας Σταυρινίδης

Από τους παραδοσιακούς ομίλους μέχρι το σύγχρονο League Phase, οι σύλλογοί μας δηλώνουν σταθερά παρόντες στις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις, έχοντας καταγράψει 31 συνολικά παρουσίες.

Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι από το 2008-09, όταν η Ανόρθωση πέτυχε την ιστορική πρόκριση στους ομίλους του Champions League, μέχρι και τη φετινή χρονιά, μόνο τη σεζόν 2010-11 δεν κατάφερε κάποια κυπριακή ομάδα να εξασφαλίσει θέση σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με λίγα λόγια, ως χώρα, συμμετείχαμε για 18 ποδοσφαιρικές σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ ο μέγιστος αριθμός εκπροσώπησης των ομάδων μας σε μία σεζόν ήταν τρεις.

Ο ΑΠΟΕΛ ηγείται αυτής της ιστορικής πορείας με εννέα παρουσίες! Οι γαλαζοκίτρινοι αγωνίστηκαν τέσσερις φορές στους ομίλους του Champions League και άλλες τόσες στο Europa League, ενώ έχουν καταγράψει και μια παρουσία στο Conference League.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ομόνοια με έξι προκρίσεις, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Οι πράσινοι, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το επίτευγμα τις τελευταίες εφτά σεζόν, έχουν από τρεις συμμετοχές σε Europa League και Conference League.

Ο Απόλλων ακολουθεί με πέντε παρουσίες, έχοντας αγωνιστεί τέσσερις φορές στους ομίλους του Europa League και μία φορά στο Conference League.

Η ΑΕΚ πέτυχε τέσσερις ευρωπαϊκές προκρίσεις σε τελικές φάσεις. Οι Λαρνακείς δήλωσαν παρόντες τρεις φορές στους ομίλους του Europa League και μία φορά στο Conference League.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Πάφος FC, καθώς τις τελευταίες τρεις ποδοσφαιρικές σεζόν κατέγραψε ισάριθμες παρουσίες σε τελικές φάσεις. Ξεκίνησε με το Conference League τη σεζόν 2024-25, έκανε το μεγάλο άλμα στο Champions League την περίοδο 2025-26, ενώ φέτος (2026-27) αγωνίζεται εκ νέου στο Conference League.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Ανόρθωση, που ακολουθεί με δύο προκρίσεις. Η «Κυρία» του κυπριακού ποδοσφαίρου άνοιξε τον δρόμο για τους ομίλους του Champions League το 2008-09, ενώ επέστρεψε στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στο Conference League, τη σεζόν 2021-22.

Την οχτάδα συμπληρώνουν η ΑΕΛ και ο Άρης, που κατέγραψαν από μία παρουσία στην τελική φάση του Europa League.

Πιο κάτω παρουσιάζεται κατά σειρά ο συνολικός αριθμός συμμετοχών της κάθε κυπριακής ομάδας σε τελικές φάσεις.

Η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά στον αριθμό των σεζόν που η κάθε ομάδα έδωσε το παρών της, χωρίς ιεράρχηση ανάμεσα σε Champions League, Europa League και Conference League.