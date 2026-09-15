Παίκτης του μήνα στην Πορτογαλία για τον μήνα Αύγουστο ο Παυλίδης
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν με την Μπενφίκα, με τα γκολ και τις εμφανίσεις του να του χαρίζουν το MVP του Αυγούστου στην Primeira Liga.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν και συνεχίζει να προσθέτει διακρίσεις στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Μπενφίκα.
Μάλιστα, στις πρώτες αγωνιστικές της Primeira Liga, ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη φτάσει τα οκτώ γκολ σε έξι συμμετοχές, όντας μόνος πρώτος στον πίνακα των σκόρερ!
Αυτή η εκρηκτική εκκίνηση στη σεζόν έφερο στον 27χρονο διεθνή φορ και την πρώτη του φετινή ατομική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε o καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα Αύγουστο.
sport-fm.gr