Παίκτης του μήνα στην Πορτογαλία για τον μήνα Αύγουστο ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν και συνεχίζει να προσθέτει διακρίσεις στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Μάλιστα, στις πρώτες αγωνιστικές της Primeira Liga, ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη φτάσει τα οκτώ γκολ σε έξι συμμετοχές, όντας μόνος πρώτος στον πίνακα των σκόρερ!

Αυτή η εκρηκτική εκκίνηση στη σεζόν έφερο στον 27χρονο διεθνή φορ και την πρώτη του φετινή ατομική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε o καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα Αύγουστο.

sport-fm.gr