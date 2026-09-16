Στο... περίμενε για Καφού η ΑΕΛ

Ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης της ΑΕΛ βρίσκεται η υπόθεση Καφού.

Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για φτύσιμο στον αντίπαλο, κατηγορία την οποία αφ’ ενός αρνείται η ομάδα της Λεμεσού και αφετέρου στην ΑΕΛ υποστηρίζουν πως η φάση ελέγχθηκε μετά από παρέμβαση τρίτου προσώπου στο VAR.

Οι γαλαζοκίτρινοι έστειλαν επιστολή στην ΚΟΠ μέσω της οποίας ζητούσαν να παγώσει η διαδικασία και να τους παραχωρηθεί το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς ενδεχόμενη τιμωρία, θα αφήσει τον ποδοσφαιριστή εκτός δράσης για αρκετά παιχνίδια (ήδη έχασε Ν.Σαλαμίνα και θα απουσιάσει από το ντέρμπι με την Πάφο).

Από την Ομοσπονδία κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ενώ στην ΑΕΛ βρίσκονται στο… περίμενε, καθώς οι ενδείξεις αναφέρουν πως η απόφαση θα ανακοινωθεί απόψε (16/09). Πάντως, στην ομάδα της Λεμεσού δηλώνουν έτοιμοι να κινηθούν νομικά.