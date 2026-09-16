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Χάνουν ΑΠΟΕΛ οι Σπόλιαριτς και Γκασπάρ - Ποια η διάγνωση για τον τραυματισμό τους

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού

Δεν απέφυγαν τα χειρότερα οι δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το ντέρμπι με την Ομόνοια. Ο Σπόλιαριτς υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου και ο Μπρούνο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους

Αναλυτικά: Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση του παρακλινικού ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές που τραυματίστηκαν στον τελευταίο αγώνα, διαπιστώθηκε ότι ο Ντανίλο Σπόλιαριτς υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου, ενώ ο Μπρούνο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η κατάστασή τους παρακολουθείται καθημερινά.

Εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

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