Χάνουν ΑΠΟΕΛ οι Σπόλιαριτς και Γκασπάρ - Ποια η διάγνωση για τον τραυματισμό τους
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού
Δεν απέφυγαν τα χειρότερα οι δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το ντέρμπι με την Ομόνοια. Ο Σπόλιαριτς υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου και ο Μπρούνο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους
Αναλυτικά: Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση του παρακλινικού ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές που τραυματίστηκαν στον τελευταίο αγώνα, διαπιστώθηκε ότι ο Ντανίλο Σπόλιαριτς υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου, ενώ ο Μπρούνο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους.
Και οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η κατάστασή τους παρακολουθείται καθημερινά.
Εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.