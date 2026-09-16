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Ανακοίνωσε τον Μάριους ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Yπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια με τους Πειραιώτες

Ερυθρόλευκος είναι και επίσημα ο Μάριους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζί, δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας του με τον παίκτη. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο διεθνής άσος από το Τσαντ υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια με τους Πειραιώτες να καλύπτουν το κενό που είχε προκύψει στην επίθεση μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση...

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.

Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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