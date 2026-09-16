Βάζει… φρένο για πληροφορίες περί δανειοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων ο ΑΠΟΕΛ

Τοποθέτηση με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούν στη διαφαινόμενη συμφωνία με τον επενδυτικό όμιλο που θα ηγείται ο Σάββας Λιασής, παραθέτει ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, τονίζει πως δεν υφίστανται πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με δανειοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα.

Αναλυτικά: «Σεβόμαστε την ανάγκη των ΜΜΕ να παράξουν ειδήσεις όμως καλούμε άπαντες να σταματήσουν να μεταφέρουν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με δήθεν άμεσες δανειοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν παραπλανητικά προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ήδη τοποθετηθεί και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, και σαφώς καλύτερα από όλες τις "αξιόπιστες πηγές", τις πραγματικές ανάγκες και τα δεδομένα.

Οι διαδικασίες προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, με τις ορθές διαδικασίες, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Δεν είναι δίκαιο ούτε για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ούτε για τον επενδυτικό όμιλο, ούτε για την διοίκηση της εταιρείας να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία παραγωγής εσφαλμένων πληροφοριών.

Επίσης σημειώνω ότι δεν πρέπει να αναφέρεται η ECM Partners ως ο επενδυτικός όμιλος γιατί αυτό που θα δημιουργηθεί είναι διαφορετικό. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο επενδυτικός όμιλος».