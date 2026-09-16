Για να μπει με το... δεξί!

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα αντάξια των... προσδοκιών θα ψάξει απόψε η Ομόνοια στο ΓΣΠ, όπου υποδέχεται τη Θέλτα (19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι πράσινοι επιστρέφουν στην δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση με στόχο μια αξιοπρεπή πορεία που θα την ανεβάσει επίπεδο και θα της δώσει ώθηση για μια νέα, επιτυχημένη σεζόν.

Ο Χένινγκ Μπεργκ γνωρίζει πως το έργο της ομάδας του δεν θα είναι εύκολο. Μια ομάδα από το προηγμένο πρωτάθλημα της Ισπανίας είναι πάντα ψηλό εμπόδιο και ο σύλλογος της πρωτεύουσας έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, αφ' ενός να μετρήσει δυνάμεις και αφετέρου να μπει με το δεξί. Ένα εγχείρημα δύσκολο, όμως η Ομόνοια δηλώνει αποφασισμένη να το παλέψει, να πάρει βαθμό ή βαθμούς και να κάνει μια θετική αρχή με πολλαπλά οφέλη. Ενδεχόμενη αντίδραση επί της Θέλτα, μετά από τη λευκή ισοπαλία με τον Απόλλωνα, θα είναι το καλύτερο σενάριο που θα δώσει ψυχολογική τόνωση ενόψει του αγώνα της Κυριακής (Ε.Ν. Ύψωνα, 21/09), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος πριν τη διακοπή που τόσο πολύ χρειάζεται η ομάδα της πρωτεύουσας.

Ο Νορβηγός τεχνικός έχει σχεδόν γεμάτο το οπλοστάσιο, γεγονός που του δίνει την ευχέρεια να καταστρώσει τα πλάνα του. Ο Άιτινγκ δεν υπολογίζεται λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει, ενώ ο Ακιντόλα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Απ' εκεί και πέρα, ο Μπεργκ ζήτησε πειθαρχία στα μετόπισθεν, καθώς η Ομόνοια θα δεχθεί αρκετή πίεση από τους Ισπανούς. Από την άλλη, η αποτελεσματικότητα η οποία έλειψε από το τελευταίο παιχνίδι, θα παίξει καθοριστικό ρόλο όταν οι πράσινοι βρεθούν στην αντίπαλη εστία.