Η πρόκριση ήρθε από τον πάγκο για την Τζένοα!

Η Τζένοα έπρεπε να κάνει μεγάλη προσπάθεια για ν’ αποτρέψει τη διαδικασία των πέναλτι όπου και η τύχη παίζει καθοριστικό ρόλο, ώστε να πάρει την πρόκριση εις βάρος της υποδεέστερης Σουντιρόλ και να βρεθεί στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας.

Οι Γενοβέζοι του Ντε Ρόσι βρήκαν ένα γκολ στο 87ο λεπτό για να πληρώσουν ανεπανόρθωτα τους… υπερήφανους αντιπάλους τους, αφού εκείνοι θα μπορούν να κρατούν ψηλά το κεφάλι για το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έβγαλαν.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο 27χρονος αμυντικός, Γιόχαν Βάσκες, με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Μάλιστα, ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι, μέχρι το 80ο λεπτό βρισκόταν στον πάγκο, αλλά πέρασε στο ματς και κατάφερε πολύ γρήγορα να δώσει στην ομάδα του το ζητούμενο.

sport-fm.gr